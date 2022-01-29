Число нестационарных торговых объектов в Подмосковье выросло на 6,1% в 2021 году
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Число круглогодичных торговых точек в прошлом году увеличилось более чем на 400 объектов. В ведомстве это связывают в том числе с поддержкой, оказываемой малому и среднему бизнесу со стороны муниципальных образований.
Ранее доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова прокомментировала ситуацию с мелкими торговыми точками в России.