Доцент РАНХиГС Сяглова прокомментировала ситуацию с мелкими торговыми точками в России

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Доцент кафедры маркетинга и рекламы института отраслевого менеджмента РАНХиГС Юлия Сяглова прокомментировала ситуацию с мелкими торговыми точками в России.
Доцент РАНХиГС Сяглова прокомментировала ситуацию с мелкими торговыми точками в России
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«Основная причина сокращения количества мелких торговых точек — в изменении форматов розничной торговли и перераспределении товарооборота между онлайн‑ и офлайн-продажами. Преимуществом офлайна является комплексный клиентский опыт, предполагающий не только выбор и приобретение товаров, но и развлечения в рекреационных зонах, возможность удалённой работы в коворкинговых зонах и так далее», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, в отличие от торговых центров, располагающих такими возможностями, маленькие магазины, киоски и ларьки несут сугубо утилитарную функцию — возможность купить товар.

Поэтому, считает Сяглова, потребители всё чаще склонны отказываться от подобных форматов.

«Можно предположить, что мелкие торговые точки некоторое время ещё будут сохраняться в тех регионах или локациях, где пока нет торговых центров или предприятий с полноценными сервисами и дополнительными услугами», — сказала она.

Как добавила эксперт, рано или поздно такие форматы уступят место тем, кто делает клиентский опыт более обширным и полноценным.

Ранее руководитель департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в беседе с НСН рассказал, что экономия от распродаж и «чёрных пятниц» не так велика, как обещают.

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