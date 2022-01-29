Самолёт МиГ-31 выкатился за пределы ВПП в Новгородской области
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«В Новгородской области во время взлёта для совершения планового полёта в результате технической неисправности самолёт МиГ-31 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — приводит РИА Новости заявление оборонного ведомства.
Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия ВКС России. Экипаж в результате инцидента не пострадал, жертв и разрушений на земле нет.
После проведения техобследования в кратчайшие сроки самолёт вернётся в строй, добавили в Минобороны.
Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно было обнаружено под Иркутском.