Самолёт МиГ-31 выкатился за пределы ВПП в Новгородской области

В Минобороны России сообщили об инциденте с самолётом МиГ-31 — во время взлёта в Новгородской области он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы (ВПП), пострадавших нет.

«В Новгородской области во время взлёта для совершения планового полёта в результате технической неисправности самолёт МиГ-31 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы», — приводит РИА Новости заявление оборонного ведомства.

Отмечается, что на месте происшествия работает комиссия ВКС России. Экипаж в результате инцидента не пострадал, жертв и разрушений на земле нет.

После проведения техобследования в кратчайшие сроки самолёт вернётся в строй, добавили в Минобороны.

Ранее сообщалось, что грузовой самолёт Ан-12 пропал с радаров. По данным МЧС России, воздушное судно было обнаружено под Иркутском.