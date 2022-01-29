Проживающие в ЛНР и ДНР россияне могут быть призваны на военную службу в России

Россияне, постоянно проживающие на территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик при желании с их стороны могут быть призваны на военную службу в ВС России.

«Если граждане России, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооружённых силах России, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учёт и призовёт в армию», — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии ТАСС.

По его словам, в случае призыва эти граждане смогут пройти службу на территории России.

Собеседник агентства добавил, что вопрос об обеспечении безопасности русскоязычного населения является одним из приоритетных на встречах с жителями республик.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о необходимости обеспечить безопасность россиян в ДНР и ЛНР.