Проживающие в ЛНР и ДНР россияне могут быть призваны на военную службу в России
- РИА Новости
«Если граждане России, проживающие на территории ДНР и ЛНР, захотят служить в Вооружённых силах России, то ростовский облвоенкомат их примет, поставит на учёт и призовёт в армию», — заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии ТАСС.
По его словам, в случае призыва эти граждане смогут пройти службу на территории России.
Собеседник агентства добавил, что вопрос об обеспечении безопасности русскоязычного населения является одним из приоритетных на встречах с жителями республик.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил о необходимости обеспечить безопасность россиян в ДНР и ЛНР.