Суд в Петербурге арестовал ресторатора Коновалова за взяточничество
- РИА Новости
«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова», — говорится в Telegram-аккаунте службы.
Арест будет действовать до 27 марта.
Коновалов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 Уголовного кодекса России (посредничество во взяточничестве).
Подозреваемый свою вину не признаёт.
Ранее бывшего сотрудника Министерства обороны России приговорили к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы за взятку в 2,2 млн руб.
В МВД России рассказали о росте на треть числа преступлений, связанных со взяточничеством в 2021 году.