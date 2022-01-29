Суд в Петербурге арестовал ресторатора Коновалова за взяточничество

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Суд в Санкт-Петербурге арестовал российского ресторатора и адвоката Александра Коновалова по обвинению в посредничестве в передаче взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Суд в Петербурге арестовал ресторатора Коновалова за взяточничество
  • РИА Новости

«Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Коновалова», — говорится в Telegram-аккаунте службы.

Арест будет действовать до 27 марта.

Коновалов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.291.1 Уголовного кодекса России (посредничество во взяточничестве).

Подозреваемый свою вину не признаёт.

Ранее бывшего сотрудника Министерства обороны России приговорили к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы за взятку в 2,2 млн руб.

В МВД России рассказали о росте на треть числа преступлений, связанных со взяточничеством в 2021 году.

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