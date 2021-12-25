Экс-сотрудника Минобороны приговорили к 8 с лишним годам лишения свободы за взяточничество

Бывшего сотрудника Министерства обороны России приговорили к 8 годам и 4 месяцам лишения свободы за взятку в 2,2 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба главного военного следственного управления СК.

Бывшего начальника федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны России» Александра Хана признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»).

По информации следствия, за оформление контракта на выполнение строительных работ на объекте военного ведомства, Хан с октября 2019 года по март 2020 года получил от гендиректора ООО «ПСК» 2,2 млн рублей.

«Решением Кировского районного суда города Хабаровска Хану назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 4 месяца, права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 3 года, а также штрафа в размере 4,4 млн рублей», — сообщает пресс-служба.

Свою вину он не признал.

Ранее сообщалось, что экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова приговорена к 18 годам колонии за взятку и отмывание денег при строительстве ТРЦ «Зимняя вишня».