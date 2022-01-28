Интернет-омбудсмен Мариничев рассказал, как защитить счёт в банке от списаний мошенников

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, как защитить счёт в банке от списаний мошенников.

«Здесь такая двойная система защиты. Первая — ваше собственное внимание и контроль нахождения на том или ином ресурсе, то есть нужно проверить сайт, как он называется, на какой странице вы находитесь. И только если вы чётко понимаете, что этот сайт принадлежит театру или компании, которая продаёт билеты, то тогда оформляйте, но не подписку, а просто покупку билета», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Во-вторых, отметил эксперт, нужно работать со своим банком — например, настроить двухфакторную верификацию на все платежи, чтобы информирование было посредством смс-оповещения.

В таком случае, пояснил Мариничев, автоматические списания средств с карты будут невозможны.

Ранее ВТБ предупредил об увеличении количества фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН сообщил о распространённых мошеннических схемах.