Интернет-омбудсмен Мариничев рассказал, как защитить счёт в банке от списаний мошенников

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Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал, как защитить счёт в банке от списаний мошенников.
Интернет-омбудсмен Мариничев рассказал, как защитить счёт в банке от списаний мошенников
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«Здесь такая двойная система защиты. Первая — ваше собственное внимание и контроль нахождения на том или ином ресурсе, то есть нужно проверить сайт, как он называется, на какой странице вы находитесь. И только если вы чётко понимаете, что этот сайт принадлежит театру или компании, которая продаёт билеты, то тогда оформляйте, но не подписку, а просто покупку билета», — заявил он в беседе с «Радио 1».

Во-вторых, отметил эксперт, нужно работать со своим банком — например, настроить двухфакторную верификацию на все платежи, чтобы информирование было посредством смс-оповещения.

В таком случае, пояснил Мариничев, автоматические списания средств с карты будут невозможны.

Ранее ВТБ предупредил об увеличении количества фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

Генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН сообщил о распространённых мошеннических схемах.

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