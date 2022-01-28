Специалист Морозов рассказал, как бороться с мошенничеством посредством фишинговых сайтов

Специалист по информационной безопасности Юрий Морозов рассказал, как обезопасить себя на фоне роста числа фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.

«Можно сказать, что каждый месяц появляется что-нибудь новое. И если раньше очередную схему можно было долго расследовать, то сейчас полиция регулярно блокирует аккаунты мошенников, контролирует их нововведения и ловит злоумышленников», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, многое зависит от самих граждан — нужно тщательно подумать и всё перепроверить, прежде чем отправлять кому-либо хотя бы рубль.

Со своей стороны, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с газетой «Известия» отметил, что нужно немедленно обращаться в банк и блокировать карту, после чего писать жалобу на несанкционированные списания средств.

Как считает эксперт, нужно обращать внимание на источник ссылки, не доверять незнакомым контактам и не переходить по присланным адресам.

«Источник получения ссылки очень важен. Мы понимаем, кто нам прислал эту ссылку, — наш хороший приятель, коллега по работе или сосед по лестничной клетке, которому мы доверяем, и он пользовался этим сервисом, у него всё хорошо, и мы можем перейти по ссылке», — пояснил он.

Ульянов также посоветовал завести отдельную карту для онлайн-покупок и не держать на ней больших сумм.

Ранее ВТБ предупредил об увеличении количества фишинговых сайтов с объявлениями о покупке билетов на концерты и спектакли, где вместо покупки оформляется подписка на мошеннический сайт.