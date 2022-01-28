Муж опознал тело утонувшей на Крещение в Ленинградской области женщины

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Супруг опознал тело женщины, утонувшей во время крещенских купаний в Ленинградской области.
Муж опознал тело утонувшей на Крещение в Ленинградской области женщины
  • © РИА Новости / Антон Балашов

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.

«Найденное в реке Оредеж в Ленинградской области тело принадлежит утонувшей при купании на Крещение женщине. Её опознал супруг», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области нашли тело женщины, предположительно, утонувшей во время крещенских купаний.

19 января женщина прыгнула в самодельную купель, но так и не вынырнула.

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