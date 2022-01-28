Муж опознал тело утонувшей на Крещение в Ленинградской области женщины
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.
«Найденное в реке Оредеж в Ленинградской области тело принадлежит утонувшей при купании на Крещение женщине. Её опознал супруг», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ленинградской области нашли тело женщины, предположительно, утонувшей во время крещенских купаний.
19 января женщина прыгнула в самодельную купель, но так и не вынырнула.