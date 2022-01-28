РИА Новости: в Ленобласти нашли тело, предположительно, утонувшей на Крещение женщины
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- РИА Новости
По его словам, личность погибшей ещё предстоит установить.
«Тело... предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области», — заявил собеседник РИА Новости.
В Ленинградской области ранее возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в результате гибели Анны Усковой.
19 января женщина прыгнула в самодельную купель, но так и не вынырнула.