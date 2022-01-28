РИА Новости: в Ленобласти нашли тело, предположительно, утонувшей на Крещение женщины

В Ленобласти нашли тело женщины, предположительно, утонувшей во время крещенских купаний, заявил представитель областного управления Следственного комитета России.

По его словам, личность погибшей ещё предстоит установить.

«Тело... предположительно, утонувшей при купании на Крещение, найдено в реке Оредеж в Ленинградской области», — заявил собеседник РИА Новости.

В Ленинградской области ранее возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) в результате гибели Анны Усковой.

19 января женщина прыгнула в самодельную купель, но так и не вынырнула.