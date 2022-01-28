В Москве запустили новый сервис с расписанием наземного транспорта
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Как рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык, благодаря таким кодам пассажирам легче посмотреть расписание на конкретной остановке и узнать, когда прибудет автобус.
Если у пользователя установлено приложение «Московский транспорт», то прогноз откроется там автоматически. Если приложения нет, то запустится его облегчённая версия без скачивания или веб-версия.
«Теперь на остановке вы всегда будете в курсе, когда подъедет ваш автобус и есть ли у вас время, чтобы отойти в магазин. Ещё одна удобная альтернатива в поиске расписания — информация о времени прибытия будет всегда под рукой», — отметил Кизлык.
Ранее сообщалось, что в ТиНАО новым транспортным сервисом воспользовались более 100 тыс. пассажиров.