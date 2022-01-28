В Москве запустили новый сервис с расписанием наземного транспорта

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На остановках общественного транспорта в Москве начали размещать QR-коды с актуальным расписанием, заявили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В Москве запустили новый сервис с расписанием наземного транспорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Как рассказал руководитель Центра организации дорожного движения Михаил Кизлык, благодаря таким кодам пассажирам легче посмотреть расписание на конкретной остановке и узнать, когда прибудет автобус.

Если у пользователя установлено приложение «Московский транспорт», то прогноз откроется там автоматически. Если приложения нет, то запустится его облегчённая версия без скачивания или веб-версия.

«Теперь на остановке вы всегда будете в курсе, когда подъедет ваш автобус и есть ли у вас время, чтобы отойти в магазин. Ещё одна удобная альтернатива в поиске расписания — информация о времени прибытия будет всегда под рукой», — отметил Кизлык.

Ранее сообщалось, что в ТиНАО новым транспортным сервисом воспользовались более 100 тыс. пассажиров.

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