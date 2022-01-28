Минтруд подтвердил предложение объединить ПФР и ФСС с 2023 года

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Минтруд России подтвердил, что предложил объединить Пенсионный фонд и Фонд соцстрахования в Социальный фонд России.
Минтруд подтвердил предложение объединить ПФР и ФСС с 2023 года
  • РИА Новости

«Минтруд России предложил выплачивать больничные занятым по гражданско-правовым договорам, ввести единый тариф, который предусматривает перечисление страховых взносов единым платежом, и создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как заявило министерство, создание Социального фонда поможет повысить доступность услуг для граждан и сократить расходы на содержание внебюджетных фондов.

Также сообщается, что новый фонд будет подотчётен наблюдательному совету из семи человек.

«Клиентские службы объединённого фонда обеспечат полное предоставление госуслуг по принципу «одного окна». Все права граждан будут сохранены и гарантированы в полном объёме», — подчеркнули в Минтруде.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил о намерении правительства объединить Пенсионный фонд и Фонд социального страхования в Социальный фонд.

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