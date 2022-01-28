В Татарстане оформили 120 тысяч электронных больничных листков с начала 2022 года

В Татарстане с начала 2022 года оформили около 120 тыс. электронных больничных листков.

Об этом сообщила глава отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделения Фонда социального страхования России по РТ Аида Волкова, передаёт «Реальное время».

По её словам, переход на 100%-ную выдачу электронных листков нетрудоспособности с 1 января прошёл без каких-либо затруднений. Волкова отметила, что подобный режим работы является удобным и для граждан, и для медицинских учреждений.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области онлайн-школы матерей при роддомах посетили более 1 млн человек с начала года.