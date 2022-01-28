В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева

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RT
Арестованная по обвинению в мошенничестве адвокат экс-министра Алексея Улюкаева Дареджан Квеидзе содержится в женском СИЗО №6 Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Константин Ким.
В ОНК рассказали об условиях содержания в СИЗО адвоката экс-министра Улюкаева
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Квеидзе помещена в так называемую карантинную камеру, где вновь поступившие заключённые проводят до двух недель, потом их переводят в постоянные. Сейчас у неё четверо соседок, одна обвиняется в экономическом преступлении, другая в краже, а ещё две — в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков», — сказал правозащитник.

Ким добавил, что у Квеидзе нет претензий к условиям содержания и на здоровье она тоже не жалуется.

Суд арестовал Квеидзе 25 января.

Как уточняется, ей предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

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