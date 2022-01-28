В Подмосковье на боевое дежурство заступил новый дивизион С-400

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Новый дивизион С-400 заступил на боевое дежурство в Московской области.
В Подмосковье на боевое дежурство заступил новый дивизион С-400
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В пятницу, 28 января, боевые расчёты,.. принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России», — говорится в заявлении.

В декабре расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в Крыму по противовоздушной обороне.

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