Расчёты ЗРК С-400 провели учения в Крыму по противовоздушной обороне

Расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учения в Крыму по противовоздушной обороне.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Расчёты выполнили свёртывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, отработали развёртывание пусковых установок с ходу.

Кроме того, участники тренировки выполнили комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на сопровождение и совершению электронных пусков по контрольным целям, передаёт «Новый Севастополь».

Ранее сообщалось, что в Ростовской области прошли боевые стрельбы с участием более 1 тыс. танкистов ЮВО.