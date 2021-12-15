Расчёты ЗРК С-400 провели учения в Крыму по противовоздушной обороне
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
В роли условного противника выступили фронтовые бомбардировщики Су-24М.
Расчёты выполнили свёртывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, отработали развёртывание пусковых установок с ходу.
Кроме того, участники тренировки выполнили комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на сопровождение и совершению электронных пусков по контрольным целям, передаёт «Новый Севастополь».
Ранее сообщалось, что в Ростовской области прошли боевые стрельбы с участием более 1 тыс. танкистов ЮВО.