В Ростовской области прошли боевые стрельбы с участием более 1000 танкистов ЮВО
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Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Более 100 экипажей боевых машин пехоты БМП-3 отработали упражнения боевых стрельб и с коротких остановок, и в движении на дистанциях до 1 тыс. метров.
В полевых условиях мотострелки выполнили нормативы по огневой подготовке с применением штатного стрелкового вооружения.
Также на занятиях по тактике военнослужащие оборудовали фортификационные сооружения в условиях оборонительного боя.
На занятиях были задействованы свыше 1 тыс. военнослужащих.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что спасатели Черноморского флота провели учения, задача которых заключалась в том, чтобы снять с мели аварийный корабль.