В Петербурге выявили почти 4 тысячи случаев штамма «омикрон»

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Пресс-служба Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщила, что в городе выявили почти 4 тыс. случаев штамма коронавируса «омикрон».
В Петербурге выявили почти 4 тысячи случаев штамма «омикрон»
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Об этом говорится на сайте ведомства.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует: всего на 28 января новая коронавирусная инфекция, вызванная штаммом «омикрон», подтверждена у 3947 граждан», — говорится в заявлении.

Уточняется, что за последние сутки по результатам лабораторного исследования  биологического материала штамм «омикрон» обнаружен у 435 человек.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» стремительно распространяется по всему миру, российские власти обеспокоены появлением этого вида инфекции в России.

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