Члены ОНК посетили в СИЗО американца, задержанного в аэропорту Шереметьево с пистолетом

Гражданин США Андрэ Хачатурян, задержанный 26 декабря 2021 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с пистолетом GLOK-17 и патронами, содержится в СИЗО №7 УФСИН Москвы. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Константин Ким.

«Хачатуряну, который, по его словам, летел из США в Армению, предъявлено обвинение в контрабанде оружия (ч. 1 ст. 226 УК). Американец вины не признаёт, утверждает, что в прошлом был сотрудником охранной фирмы и у него якобы было американское разрешение на оружие», — сказал Ким.

Он также рассказал, что американец испытывает большие трудности в общении с персоналом СИЗО и сокамерниками, поскольку не владеет русским языком, говорит только на английском и армянском языках.

«У Хачатуряна есть ряд хронических тяжёлых заболеваний, но медикаменты у него кончились. Передача лекарств от живущего в Москве родственника не поступила в СИЗО, — проинформировал собеседник RT. — Состояние его здоровья вызывает опасения, поэтому члены ОНК рекомендовали администрации рассмотреть вопрос о госпитализации Хачатуряна в ГКБ №20, куда помещают заключённых столичных СИЗО».

Правозащитник выразил сомнение в том, что американцу смогут оказать медпомощь в полном объёме в тюремной больнице при СИЗО «Матросская Тишина». В ОНК отметили, что в тюремной больнице сейчас не заключён контракт на проведение ряда лабораторных исследований с соответствующими медцентрами.

Накануне члены ОНК Москвы проверили тюремную больницу и получили ряд жалоб на неоказание медпомощи в полном объёме, в том числе и от арестованной по делу о торговле суррогатными младенцами Юлианы Ивановой, о болезни которой неоднократно сообщал RT.