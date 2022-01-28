Власти Москвы и компания PepsiCo пришли к соглашению об отказе от использования пластика в упаковке

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Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров сообщил, что один из крупнейших производителей чипсов и снеков в России — компания PepsiCo — откажется от использования неперерабатываемого пластика в упаковке чипсов и снеков к 2030 году.
Власти Москвы и компания PepsiCo пришли к соглашению об отказе от использования пластика в упаковке
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В прошлом году компания подписала соглашение с правительством Москвы о достижении целей устойчивого развития, сообщает «Москва 24».

«Компания поставила себе амбициозную цель, которая поможет сократить количество первичного неперерабатываемого пластика в бытовых отходах, в том числе в Москве… Город, в свою очередь, оказывает производителям широкую поддержку. Так, в 2016 году компания получила статус промышленного комплекса Москвы», — рассказал Прохоров, отметив, что это обеспечило компании существенные налоговые льготы и позволило направить дополнительные средства на развитие производства.

Ранее НСН сообщала, что московскому заводу «Спецкабель» присвоили статус промышленного комплекса.

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