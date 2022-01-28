Опрос: 88% россиян готовы к путешествиям в 2022 году

Сервис Ozon Travel провёл исследование и выяснил, что 88% жителей России готовы путешествовать в 2022 году, несмотря на пандемию.

Также, как пишет Life.ru, 30% респондентов заявили, что начали опасаться поездок, хотя отправляться в другие города им всё равно приходится.

«Столько же опрошенных в последние два года стали реже путешествовать, а каждый пятый принимает дополнительные меры безопасности в пути», — отметили авторы исследования.

Ещё 15% россиян перестали куда-либо ездить из-за боязни коронавируса, добавили аналитики.

Ранее сайт «Газета.Ru» публиковал результаты опроса, в котором россияне рассказали об идеальном новогоднем путешествии.