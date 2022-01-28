Опрос: 88% россиян готовы к путешествиям в 2022 году

Короткая ссылка
Сервис Ozon Travel провёл исследование и выяснил, что 88% жителей России готовы путешествовать в 2022 году, несмотря на пандемию.
Опрос: 88% россиян готовы к путешествиям в 2022 году
  • Gettyimages.ru

Также, как пишет Life.ru, 30% респондентов заявили, что начали опасаться поездок, хотя отправляться в другие города им всё равно приходится.

«Столько же опрошенных в последние два года стали реже путешествовать, а каждый пятый принимает дополнительные меры безопасности в пути», — отметили авторы исследования.

Ещё 15% россиян перестали куда-либо ездить из-за боязни коронавируса, добавили аналитики.

Ранее сайт «Газета.Ru» публиковал результаты опроса, в котором россияне рассказали об идеальном новогоднем путешествии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить