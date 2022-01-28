В Подмосковье организовали доставку бесплатных лекарств от COVID-19 на дом
- Legion-Media
Об этом сообщает телеканал «360».
Как отмечается, на первом этапе врач областной поликлиники созванивается с пациентом и уточняет, нужно ли тому привезти лекарства. После этого специалист назначает больному лечение и формирует рецепты.
Работающая в медучреждении медсестра раскладывает нужные лекарства по пакетам.
Препараты доставят на дом в течение суток бесконтактным способом. Уточняется, что лекарства и услуга предоставляются бесплатно.
С 24 января такой сервис появился в округах Балашиха, Домодедово, Пушкино, Подольск, Сергиев Посад, Чехов, Ступино и Раменское.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».