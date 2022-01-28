Медведев высказался о ситуации с иностранными вакцинами от COVID-19 в России

Каждый человек имеет право выбора, какой вакциной ему привиться, в том числе среди зарубежных препаратов, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин», — цитирует его РИА Новости.

По словам Медведева, в таком случае решается вопрос свободы передвижения и возможности по использованию иностранных препаратов. При этом политик подчеркнул, что зарубежные вакцины на российском рынке рынке никто не запрещает.

«В соответствии с нашими правилами, вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку, и такие заявки поданы», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России.