Медведев высказался о ситуации с иностранными вакцинами от COVID-19 в России
- РИА Новости
«Каждый человек волен выбирать, чем ему прививаться. Но гораздо важнее, мне кажется, именно взаимное признание вакцин», — цитирует его РИА Новости.
По словам Медведева, в таком случае решается вопрос свободы передвижения и возможности по использованию иностранных препаратов. При этом политик подчеркнул, что зарубежные вакцины на российском рынке рынке никто не запрещает.
«В соответствии с нашими правилами, вакцина не может просто так появиться, потому что мы должны убедиться в том, что она хотя бы не вредоносна. Соответственно, нужно подать заявку, и такие заявки поданы», — пояснил он.
Ранее сообщалось, что AstraZeneca намерена подать документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса в России.