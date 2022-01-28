Медведев назвал чушью возбуждение ряда уголовных дел «за шутки»

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ряд уголовных дел за высказывания и шутки выглядят чушью, но оскорблять представления целых народов недопустимо.
Медведев назвал чушью возбуждение ряда уголовных дел «за шутки»
  • РИА Новости

Так он прокомментировал возбуждение уголовных дел в России, связанное с  выступлениями стендаперов и публикацией провокационных фотографий на фоне храмов.

«Насчёт шуток мне трудно что-то комментировать, потому что иногда это просто чушь, когда, допустим, по той или иной шутке или тому или иному высказыванию возбуждают дела», — цитирует Медведева РИА Новости.

Вместе с этим политик призвал учитывать традиции в России как в стране многонациональной. Он напомнил, что представления о некоторых моральных аспектах отличаются, например, в Москве и на Кавказе.

«Если те или иные публикации оскорбляют представления целого народа, это надо учитывать, даже если нам кажется, что это очень консервативная позиция», — подчеркнул Медведев.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих трём участникам откровенной фотосессии у мечети в Москве.

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