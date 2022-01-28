В Дагестане приостановили проведение богослужений с прихожанами из-за COVID-19

Короткая ссылка
В Дагестане приостановили проведение богослужений с прихожанами всех конфессий до 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов.

«Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в республике Дагестан с 27 января по 1 апреля: не допускать проведение богослужений с присутствием людей», — говорится в документе.

Богослужения рекомендуется проводить в дистанционном формате.

Доступ в культовые здания был сохранён только для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования религиозных объектов.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске 88 классов закрыли на карантин из-за ОРВИ и коронавируса.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить