В Дагестане приостановили проведение богослужений с прихожанами из-за COVID-19

В Дагестане приостановили проведение богослужений с прихожанами всех конфессий до 1 апреля из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующий указ подписал глава регионального Роспотребнадзора Николай Павлов.

«Руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в республике Дагестан с 27 января по 1 апреля: не допускать проведение богослужений с присутствием людей», — говорится в документе.

Богослужения рекомендуется проводить в дистанционном формате.

Доступ в культовые здания был сохранён только для священнослужителей и лиц, присутствие которых необходимо для функционирования религиозных объектов.

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