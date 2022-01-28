Правительство России одобрило проект закона о регистрации товарных знаков гражданами
- РИА Новости
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«Решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути, мы даём людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.
Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в ходе весенней сессии.
По данным Федеральной налоговой службы, число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 млн.
Ранее НСН сообщала, что в столице расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.