Правительство России одобрило проект закона о регистрации товарных знаков гражданами

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Правительство России одобрило поправки в Гражданский кодекс, предоставляющие право гражданам регистрировать собственные товарные знаки. Об этом сообщают «Известия».
Правительство России одобрило проект закона о регистрации товарных знаков гражданами
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Решение важно в первую очередь для самозанятых — появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути, мы даём людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды», — рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в ходе весенней сессии.

По данным Федеральной налоговой службы, число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 млн.

Ранее НСН сообщала, что в столице расширили участие малого бизнеса и социально ориентированных НКО в госзакупках.

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