Российский ударный беспилотник «Сириус» совершит первый полёт в мае
Об этом информирует ТАСС.
«Полностью завершён выпуск РКД (рабоче-конструкторская документация. — RT). Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полёт совершаем в мае месяце этого года», — рассказал Богатиков министру обороны России Сергею Шойгу.
Лётные испытания «Сириуса» планируется завершить в конце 2022 года.
В декабре в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Беспилотник создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион».