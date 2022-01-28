Российский ударный беспилотник «Сириус» совершит первый полёт в мае

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Первый полёт нового российского ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Сириус» пройдёт в мае 2022 года, сообщил гендиректор компании-разработчика «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Об этом информирует ТАСС.

«Полностью завершён выпуск РКД (рабоче-конструкторская документация. — RT). Сейчас ведётся изготовление лётных образцов. Первый полёт совершаем в мае месяце этого года», — рассказал Богатиков министру обороны России Сергею Шойгу.

Лётные испытания «Сириуса» планируется завершить в конце 2022 года.

В декабре в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Беспилотник создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион».

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