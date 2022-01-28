В Орловской области отменили массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса

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Массовые мероприятия в Орловской области отменили до 28 февраля из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе.
В Орловской области отменили массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса
  • РИА Новости
  • © Евгений Земцов

«С 29 января по 28 февраля 2022 года в регионе запрещено проведение всех массовых мероприятий, включая массовые мероприятия с количеством участников менее 500 человек, в том числе концерты, спектакли, конгрессы, за исключением проведения физкультурных и спортивных мероприятий без участия зрителей», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Физкультурные и спортивные мероприятия будут проводиться в Орловской области без участия зрителей.

Ранее пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что в регионе усилили ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

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