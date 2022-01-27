Захарова рассказала об освобождении блогера Котова в Египте усилиями российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что блогера Арсения Семеного (Котова), задержанного в Египте после конфликта с местными жителями, удалось освободить усилиями российских дипломатов.

Она рассказала, что утром на странице блогера в соцсетях появились два поста о том, что его «избили в Каире, а российские дипломаты им не занимаются», в связи с этим он попросил своих подписчиков позвонить в Министерство иностранных дел России.

При этом она подчеркнула, что российские дипломаты занялись ситуацией с Котовым сразу после получения информации от него самого.

«Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть», — написала она в своём Telegram-канале.

По её словам, после этого Котов удалил два своих поста в соцсетях с призывом о помощи и рассказом «о непомогающих российских дипломатах», но не написал о своём освобождении.

«Журналисты и просто неравнодушные пишут до сих пор: как там блогер Котов? Позвоните блогеру Котову и попросите его рассказать своей аудитории, что его освободили российские дипломаты», — отметила Захарова.

Ранее в посольстве России в Каире сообщили, что вечером 26 января россиянин производил съёмку в каирском районе Маншият Нассер, где у него произошёл конфликт с местными жителями, в результате которого фотографа задержала полиция.

Также посольство направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием Семеного.