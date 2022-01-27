Посольство России в Египте направило ноту в связи с задержанием российского фотографа
- Legion-Media
«В МИД АРЕ (Арабская Республика Египет. — RT) направлена соответствующая нота», — сообщили в пресс-службе.
В настоящее время проводятся интенсивные рабочие контакты по освобождению фотографа, россиянину предоставляется необходимая консульская поддержка и медицинская помощь.
Как сообщали в посольстве ранее, вечером 26 января россиянин производил съёмку в каирском районе Маншият Нассер, где у него произошёл конфликт с местными жителями, в результате которого фотографа задержала полиция.