Посольство России в Египте направило ноту в связи с задержанием российского фотографа

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Посольство России в Каире направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием российского фотографа Арсения Семеного (в социальных сетях — Котова) после конфликта с местными жителями. Об этом информирует пресс-служба дипмиссии.
Посольство России в Египте направило ноту в связи с задержанием российского фотографа
  • Legion-Media

«В МИД АРЕ (Арабская Республика Египет. — RT) направлена соответствующая нота», — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время проводятся интенсивные рабочие контакты по освобождению фотографа, россиянину предоставляется необходимая консульская поддержка и медицинская помощь.

Как сообщали в посольстве ранее, вечером 26 января россиянин производил съёмку в каирском районе Маншият Нассер, где у него произошёл конфликт с местными жителями, в результате которого фотографа задержала полиция.

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