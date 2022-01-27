Посольство России в Египте направило ноту в связи с задержанием российского фотографа

Посольство России в Каире направило в МИД Египта ноту в связи с задержанием российского фотографа Арсения Семеного (в социальных сетях — Котова) после конфликта с местными жителями. Об этом информирует пресс-служба дипмиссии.

Legion-Media