Опрос: 37% россиян назвали себя трудоголиками

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Сервис «Работа.ру» провёл исследование, согласно которому 37% россиян называют себя трудоголиками.
Опрос: 37% россиян назвали себя трудоголиками
  • Gettyimages.ru
  • © Luis Alvarez

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Больше всего трудоголиков — в сфере строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).

Ещё 41% опрошенных периодически ощущают себя трудоголиками.

Как считают 33% респондентов, трудоголики имеют постоянные проблемы в семейной жизни, а 31% выразили уверенность, что у таких сотрудников больше шансов понравиться работодателю.

Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.

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