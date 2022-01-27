Опрос: 37% россиян назвали себя трудоголиками
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Больше всего трудоголиков — в сфере строительства (12%), производства и промышленности (10%), транспорта и логистики (10%).
Ещё 41% опрошенных периодически ощущают себя трудоголиками.
Как считают 33% респондентов, трудоголики имеют постоянные проблемы в семейной жизни, а 31% выразили уверенность, что у таких сотрудников больше шансов понравиться работодателю.
Ранее эксперт в области развития предприятий общественного питания Дмитрий Машин в беседе с Nation News высказался о перспективах рынка труда.