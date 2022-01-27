В Нижнем Новгороде задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ России.
По имеющимся данным, подозреваемые находили клиентов и заполняли сертификаты. Всего недостоверные сведения о вакцинации и ревакцинации были внесены более чем о 50 гражданах.
Заведено уголовное дело, передаёт pravda-nn.ru со ссылкой на областное СУ СК России.
Ранее сообщалось, что в Нижневартовске завели уголовное дело в отношении восьми человек, в том числе двух медработников. Как уточняется, врачи вносили заведомо ложные сведения о вакцинации в медицинские документы.