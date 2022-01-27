«Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда

Короткая ссылка
Активисты всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда и состоявшихся в Санкт-Петербурге.
«Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда
  • РИА Новости
  • © Сергей Мамонтов

Об этом сообщает Life.ru.

В частности, участники движения помогали в организации возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Они встречали автобусы с делегациями, сопровождали ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.

Также волонтёры приняли участие в акции «900 дней и ночей».

Памятные мероприятия были организованы и в Тюмени. Так, для учащихся детской школы искусств «Гармония» провели всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», передаёт megatyumen.ru.

Как отметила преподаватель Ирина Миглей, дети задавали вопросы о блокадном Ленинграде, знакомились с трагическими страницами истории страны.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить