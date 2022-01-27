«Волонтёры Победы» приняли участие в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда
- РИА Новости
- © Сергей Мамонтов
Об этом сообщает Life.ru.
В частности, участники движения помогали в организации возложения цветов на Пискарёвском мемориальном кладбище. Они встречали автобусы с делегациями, сопровождали ветеранов и жителей блокадного Ленинграда.
Также волонтёры приняли участие в акции «900 дней и ночей».
Памятные мероприятия были организованы и в Тюмени. Так, для учащихся детской школы искусств «Гармония» провели всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб», передаёт megatyumen.ru.
Как отметила преподаватель Ирина Миглей, дети задавали вопросы о блокадном Ленинграде, знакомились с трагическими страницами истории страны.
Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».