В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Об этом сообщают «Невские новости».

«История Ленинграда — это наша гордость и слава. Это великий подвиг. Это великая история. Мы решали не только вопросы выживания города, здесь, без преувеличения, происходила одна из величайших битв Второй мировой войны», — отметил представитель губернатора Константин Сухенко.

По его словам, здесь решалась судьба всего человечества.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём», приуроченная ко Дню российского студенчества.