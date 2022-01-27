В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»

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На Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».
В Петербурге возложили цветы к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщают «Невские новости».

«История Ленинграда — это наша гордость и слава. Это великий подвиг. Это великая история. Мы решали не только вопросы выживания города, здесь, без преувеличения, происходила одна из величайших битв Второй мировой войны», — отметил представитель губернатора Константин Сухенко.

По его словам, здесь решалась судьба всего человечества.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём», приуроченная ко Дню российского студенчества.

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