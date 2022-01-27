В Ульяновске прошёл митинг-реквием в честь освобождения блокадного Ленинграда

В Ульяновске состоялся митинг-реквием, посвящённый освобождению блокадного Ленинграда.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на мэрию.

В настоящее время в Ульяновске живут четыре ветерана Великой Отечественной войны, которые принимали участие в обороне Ленинграда, а также 52 человека, находившихся в осаждённом городе.

Во время митинга были возложены цветы к Вечному огню. Также прошла минута молчания.

Памятные мероприятия состоялись и в Тамбове. Глава города Максим Косенков и председатель городской думы Елена Леонова возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы войны, монументу, посвящённому Ленинграду, и Вечному огню.

Участниками церемонии также стали представители советов ветеранов, молодёжных патриотических организаций, передаёт «Тамбовский курьер».

Как рассказали в городской администрации, в Тамбове проживают два участника обороны Ленинграда и 18 жителей блокадного города.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».