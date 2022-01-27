В Ульяновске прошёл митинг-реквием в честь освобождения блокадного Ленинграда

Короткая ссылка
В Ульяновске состоялся митинг-реквием, посвящённый освобождению блокадного Ленинграда.
В Ульяновске прошёл митинг-реквием в честь освобождения блокадного Ленинграда
  • © ulmeria.ru

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на мэрию.

В настоящее время в Ульяновске живут четыре ветерана Великой Отечественной войны, которые принимали участие в обороне Ленинграда, а также 52 человека, находившихся в осаждённом городе.

Во время митинга были возложены цветы к Вечному огню. Также прошла минута молчания.

Памятные мероприятия состоялись и в Тамбове. Глава города Максим Косенков и председатель городской думы Елена Леонова возложили цветы к памятнику воинам-землякам, погибшим в годы войны, монументу, посвящённому Ленинграду, и Вечному огню.

Участниками церемонии также стали представители советов ветеранов, молодёжных патриотических организаций, передаёт «Тамбовский курьер».

Как рассказали в городской администрации, в Тамбове проживают два участника обороны Ленинграда и 18 жителей блокадного города.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить