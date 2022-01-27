В Казани почтили память погибших в блокаду Ленинграда

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В Казани прошла церемония возложения цветов к памятнику жителям блокадного Ленинграда и памятнику героям Великой Отечественной войны.
В Казани почтили память погибших в блокаду Ленинграда
  • © Пресс-служба администрации Советского района

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на пресс-службу исполкома города.

«Стойкость блокадников Ленинграда — образец для нашего молодого поколения», — заявил начальник регионального штаба движения «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин.

Памятные мероприятия состоялись и в Тюмени. В частности, сотрудники парка «Россия — моя история» провели два медийных урока «Блокадный хлеб» для учащихся городских школ, передаёт megatyumen.ru.

«В основном мы апеллировали к подрастающему поколению, которое должно помнить о тех трагических событиях. О стойкости и мужестве жителей блокадного Ленинграда, которые, несмотря на все тяготы военного времени, продолжали отстаивать город и не отдали его фашистам», — отметил главный методист парка Александр Валитов.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

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