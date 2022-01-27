Герой России Бочаров рассказал о значении снятия блокады Ленинграда

Короткая ссылка
Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров рассказал о значении снятия блокады Ленинграда.
Герой России Бочаров рассказал о значении снятия блокады Ленинграда
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«27 января, когда полностью была снята блокада Ленинграда, это событие в период Великой Отечественной войны сыграло огромную роль. Потому что весь советский народ, включая все республики, увидел, что стойкость духа ленинградцев была выше стойкости духа немецко-фашистской армады», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Бочаров, ленинградцы показали беспримерную силу духа, их стойкость до сих пор ставится в пример.

В свою очередь, актёр и телеведущий Андрей Ургант в беседе с ФАН рассказал, что его мать, актриса Нина Ургант, во время войны была в оккупации.

«Я каждый раз плачу, когда мне напоминают о блокаде. Я довольно хорошо изучал этот материал. Выражаю глубочайшее уважение к нашему народу, к победителям и к тем, кто пережил блокаду, ведь есть и такие», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить