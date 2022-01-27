Герой России Бочаров рассказал о значении снятия блокады Ленинграда
- РИА Новости
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«27 января, когда полностью была снята блокада Ленинграда, это событие в период Великой Отечественной войны сыграло огромную роль. Потому что весь советский народ, включая все республики, увидел, что стойкость духа ленинградцев была выше стойкости духа немецко-фашистской армады», — заявил он в беседе с Life.ru.
Как отметил Бочаров, ленинградцы показали беспримерную силу духа, их стойкость до сих пор ставится в пример.
В свою очередь, актёр и телеведущий Андрей Ургант в беседе с ФАН рассказал, что его мать, актриса Нина Ургант, во время войны была в оккупации.
«Я каждый раз плачу, когда мне напоминают о блокаде. Я довольно хорошо изучал этот материал. Выражаю глубочайшее уважение к нашему народу, к победителям и к тем, кто пережил блокаду, ведь есть и такие», — отметил он.
Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».