Герой России Бочаров рассказал о значении снятия блокады Ленинграда

Герой России, первый заместитель секретаря Общественной палаты России Вячеслав Бочаров рассказал о значении снятия блокады Ленинграда.

«27 января, когда полностью была снята блокада Ленинграда, это событие в период Великой Отечественной войны сыграло огромную роль. Потому что весь советский народ, включая все республики, увидел, что стойкость духа ленинградцев была выше стойкости духа немецко-фашистской армады», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Бочаров, ленинградцы показали беспримерную силу духа, их стойкость до сих пор ставится в пример.

В свою очередь, актёр и телеведущий Андрей Ургант в беседе с ФАН рассказал, что его мать, актриса Нина Ургант, во время войны была в оккупации.

«Я каждый раз плачу, когда мне напоминают о блокаде. Я довольно хорошо изучал этот материал. Выражаю глубочайшее уважение к нашему народу, к победителям и к тем, кто пережил блокаду, ведь есть и такие», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на Невском проспекте в Санкт-Петербурге прошли торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».