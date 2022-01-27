Задержанных в пограничной зоне Ростовской области журналистов отпустили
- © Александр Кондратюк
- РИА Новости
«Нас отпустили, всё в порядке. Подробности позже. Всем спасибо за беспокойство», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее в погрануправлении ФСБ России по Ростовской области заявили, что троих журналистов задержали за нарушение пограничного режима.
Отмечается, что они опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также проводили фотосъёмку.
Как заявил источник агентства, в районе села Куйбышево были задержаны представитель интернет-издания «Медуза»*, фотограф и сотрудник издания Znak.com, находившиеся в погранзоне без необходимого разрешения.
* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.