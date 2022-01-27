В Ростовской области задержали трёх журналистов за нарушение пограничного режима

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В Ростовской области задержали трёх журналистов за нарушение пограничного режима. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на погрануправление ФСБ России по региону.
В Ростовской области задержали трёх журналистов за нарушение пограничного режима
  • Legion-Media

«Сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в Куйбышевском районе Ростовской области в пограничной зоне за нарушение пограничного режима задержаны три гражданина России, представившиеся журналистами одного из региональных СМИ», — заявили в погрануправлении.

Отмечается, что они опрашивали местных жителей о ситуации на российско-украинской границе, а также проводили фотосъёмку.

Против задержанных возбудили административные дела по статье о нарушении пограничного режима.

Как заявил источник агентства, в районе села Куйбышево были задержаны представитель интернет-издания «Медуза»*, фотограф и сотрудник издания Znak.com, находившиеся в погранзоне без необходимого разрешения.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 23.04.2021.

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