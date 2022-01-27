Доцент Степанова дала прогноз по спросу на ипотеку в первом полугодии 2022 года

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова дала прогноз по спросу на ипотеку в первом полугодии 2022 года.

«Большинство из тех, кто имел возможность и потребность, уже приобрели недвижимость в предыдущие два года», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, это происходило в том числе на фоне роста цены квадратного метра.

Как считает Степанова, при средних ставках ипотеки в 11—13% и выросших ценах на жилую недвижимость массового сегмента спрос на ипотечные кредиты в первые шесть месяцев 2022 года будет постепенно снижаться.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о роли эскроу-счетов на рынке жилья.