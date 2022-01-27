В Подмосковье запустят 17 проектов по реновации в 2022 году

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в 2022 году в регионе запустят 17 проектов по реновации.
В Подмосковье запустят 17 проектов по реновации в 2022 году
  • Legion-Media

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году и в прошлом президент делал акцент на том, чтобы вытаскивать людей из трущоб. Как мы можем это сделать? Мы видим сложный, но успешный опыт в Москве, он касается программы реновации. У нас подготовлен ряд проектов, первые два — это Мытищи и Раменское — уже реализуются. И ещё 17», — сказал Воробьёв во время обращения к жителям.

Как отметил губернатор, задача властей состоит в том, чтобы ответить на три простых вопроса — когда человек переедет, куда переедет и какого качества будет жильё.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ввели сертификаты на субсидии в рамках программы расселения аварийного жилья.

Владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.

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