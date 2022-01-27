В Подмосковье ввели сертификаты на субсидии в рамках программы расселения аварийного жилья

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе вводится специальный сертификат для жителей, которые попали в программу расселения аварийного жилья. Субсидия составит 84 тыс. рублей на каждый аварийный метр.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тыс. рублей за кв. м. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории Московской области себе жильё», — подчеркнул глава региона.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.