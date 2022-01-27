В Подмосковье ввели сертификаты на субсидии в рамках программы расселения аварийного жилья
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- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы в этом году предусмотрели сертификат — 84 тыс. рублей за кв. м. До 15 марта можно подать заявление, если дом признан аварийным, получить деньги и купить в любой территории Московской области себе жильё», — подчеркнул глава региона.
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