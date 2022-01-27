В Подмосковье откроют 20 новых школ в 2022 году

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обращения к жителям рассказал о планах по строительству школ и детсадов в регионе.
В Подмосковье откроют 20 новых школ в 2022 году
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы не устаём строить современные школы, последнюю в Подольске открыли. Порядка 30 школ мы строим каждый год. Этот темп будем держать дальше», — отметил Воробьёв.

По его словам, в 2022 году откроют 20 новых школ и 23 детсада.

Учреждения для детей появятся в Ленинском городском округе, Балашихе, Красногорске, Мытищах и Щёлкове.

Ранее НСН сообщала, что в Москве ввели в эксплуатацию более 30 социальных объектов в 2021 году.

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