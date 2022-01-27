В Росприроднадзоре заявили о рисках в случае возобновления добычи на шахте «Листвяжная»

Короткая ссылка
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на шахте «Листвяжная» в 2018—2021 годах не проводились исследования газоносности угольного пласта и мероприятия по дегазации, в связи с чем возобновление добычи без выполнения данных требований несёт высокие риски повторения аварии.
В Росприроднадзоре заявили о рисках в случае возобновления добычи на шахте «Листвяжная»
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Радионовой к главе Роснедр Евгению Петрову. 

Отмечается, что Росприроднадзор провёл анализ проектной и отчётной документации по лицензии на пользования недрами, которая была выдана шахте. На основании этих исследований в компании пришли к вышеуказанному заключению по рискам.

ЧП на шахте произошло 25 ноября 2021 года, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить