В Росприроднадзоре заявили о рисках в случае возобновления добычи на шахте «Листвяжная»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что на шахте «Листвяжная» в 2018—2021 годах не проводились исследования газоносности угольного пласта и мероприятия по дегазации, в связи с чем возобновление добычи без выполнения данных требований несёт высокие риски повторения аварии.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Радионовой к главе Роснедр Евгению Петрову.

Отмечается, что Росприроднадзор провёл анализ проектной и отчётной документации по лицензии на пользования недрами, которая была выдана шахте. На основании этих исследований в компании пришли к вышеуказанному заключению по рискам.

ЧП на шахте произошло 25 ноября 2021 года, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.