В Росприроднадзоре заявили о рисках в случае возобновления добычи на шахте «Листвяжная»
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на письмо Радионовой к главе Роснедр Евгению Петрову.
Отмечается, что Росприроднадзор провёл анализ проектной и отчётной документации по лицензии на пользования недрами, которая была выдана шахте. На основании этих исследований в компании пришли к вышеуказанному заключению по рискам.
ЧП на шахте произошло 25 ноября 2021 года, в результате аварии погиб 51 человек, пострадали 106.