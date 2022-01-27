В Подмосковье запустят новую программу поддержки фермеров

В Московской области запустят новую программу поддержки фермеров.

Как сообщает телеканал «360», об этом во время обращения к жителям региона заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он предложил предоставлять сельхозпроизводителям в безвозмездное пользование земельные участки. Пилотными территориями программы «Подмосковные 10 гектаров» будут Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура.

Запуск запланирован на апрель, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии началась работа по предоставлению господдержки аграриям по направлению растениеводства и земельных отношений.