В Подмосковье запустят новую программу поддержки фермеров

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В Московской области запустят новую программу поддержки фермеров.
В Подмосковье запустят новую программу поддержки фермеров
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Как сообщает телеканал «360», об этом во время обращения к жителям региона заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Он предложил предоставлять сельхозпроизводителям в безвозмездное пользование земельные участки. Пилотными территориями программы «Подмосковные 10 гектаров» будут Серебряные Пруды, Лотошино и Шатура.

Запуск запланирован на апрель, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в Удмуртии началась работа по предоставлению господдержки аграриям по направлению растениеводства и земельных отношений.

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