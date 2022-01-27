В Удмуртии сектора растениеводства и земельных отношений субсидируют почти на 400 млн рублей

В Удмуртии началась работа по предоставлению господдержки аграриям по направлению растениеводства и земельных отношений.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Первые в текущем году субсидии выделят на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского — на работы направят 5 млн рублей. Эту меру поддержки ввели в 2021 году.

9 млн и 1 млн рублей соответственно предоставят на покупку оригинальных семян и проведение сортоиспытаний сельхозкультур.

Всего в 2022 году объём субсидий составит 399,7 млн рублей по направлениям растениеводства и земельных отношений (на 31,9 млн рублей больше, чем в прошлом году).

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.