В Удмуртии сектора растениеводства и земельных отношений субсидируют почти на 400 млн рублей

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В Удмуртии началась работа по предоставлению господдержки аграриям по направлению растениеводства и земельных отношений.
В Удмуртии сектора растениеводства и земельных отношений субсидируют почти на 400 млн рублей
  • Legion-Media

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Первые в текущем году субсидии выделят на мероприятия по уничтожению борщевика Сосновского — на работы направят 5 млн рублей. Эту меру поддержки ввели в 2021 году.

9 млн и 1 млн рублей соответственно предоставят на покупку оригинальных семян и проведение сортоиспытаний сельхозкультур.

Всего в 2022 году объём субсидий составит 399,7 млн рублей по направлениям растениеводства и земельных отношений (на 31,9 млн рублей больше, чем в прошлом году).

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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