В Петербурге сотрудник полиции спас упавшего в реку ребёнка

Сотрудник полиции спас трёхлетнюю девочку, упавшую в Неву во время катания с горки в Санкт-Петербурге.

Как сообщает kp.ru, девочка каталась на «ватрушке» недалеко от спуска к Неве, случайно съехала в полынью и оказалась в воде.

Отец ребёнка не мог самостоятельно помочь дочери и обратился в полицию Невского района города.

«Прибыв на место, мы увидели, что ребёнок в ватрушке, но уже начинает понемногу сползать на воду... Я снял жилет, взял ватрушку, привязал к себе трос и потихоньку пополз к девочке. Потом нас вместе с ребёнком вытащили коллеги», — рассказал сотрудник правопорядка.

Сейчас с девочкой всё в порядке.

Ранее сотрудника Росгвардии Вадима Циулина наградили медалью МЧС «За спасение погибающих на водах». Он спас тонувшего мужчину.