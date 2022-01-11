В Петербурге наградили сотрудника Росгвардии за спасение утопающего

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Сотрудника Росгвардии Вадима Циулина наградили медалью МЧС «За спасение погибающих на водах». Церемония состоялась в Санкт-Петербурге.
В Петербурге наградили сотрудника Росгвардии за спасение утопающего
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Инцидент произошёл в Архангельской области летом 2021 года. Циулин отдыхал на берегу реки в Вельске. В какой-то момент к нему подбежал мальчик, который рассказал, что его отец плохо себя почувствовал и начал тонуть.

Циулин вытащил пострадавшего на берег и оказал доврачебную помощь.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье девятерых детей наградили за героизм при спасении людей.

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