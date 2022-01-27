В Петербурге развернули порядка 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19
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«Дополнительные 60 коек развернули в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, 75 мест открыли в роддоме №16», — пишет издание.
Кроме того, в ДГБ святой Ольги начали принимать детей с инфекционными заболеваниями, там развернули 251 койку.
Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что город готов развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19.
Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский прокомментировал с беседе с радио «Комсомольской правды» причины роста заболеваемости в России новым штаммом коронавируса.