В Петербурге развернули порядка 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19

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Около 400 дополнительных коек для пациентов с диагностированным коронавирусом развернули в больницах Санкт-Петербурга в связи с ростом заболеваемости. Об этом сообщает «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по здравоохранению.
В Петербурге развернули порядка 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19
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«Дополнительные 60 коек развернули в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, 75 мест открыли в роддоме №16», — пишет издание.

Кроме того, в ДГБ святой Ольги начали принимать детей с инфекционными заболеваниями, там развернули 251 койку.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что город готов развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19.

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский прокомментировал с беседе с радио «Комсомольской правды» причины роста заболеваемости в России новым штаммом коронавируса.

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