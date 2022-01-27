В Петербурге развернули порядка 400 дополнительных коек для пациентов с COVID-19

Около 400 дополнительных коек для пациентов с диагностированным коронавирусом развернули в больницах Санкт-Петербурга в связи с ростом заболеваемости. Об этом сообщает «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городского Комитета по здравоохранению.

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«Дополнительные 60 коек развернули в Психиатрической больнице №3 им. Скворцова-Степанова, 75 мест открыли в роддоме №16», — пишет издание. Кроме того, в ДГБ святой Ольги начали принимать детей с инфекционными заболеваниями, там развернули 251 койку. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев заявил, что город готов развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19. Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов Сергей Вознесенский прокомментировал с беседе с радио «Комсомольской правды» причины роста заболеваемости в России новым штаммом коронавируса.