В МИД России отреагировали на заявления НАТО о планах увеличить присутствие на востоке

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении увеличить присутствие на востоке создают неблагоприятный фон для переговоров по гарантиям безопасности.

Legion-Media