В МИД России отреагировали на заявления НАТО о планах увеличить присутствие на востоке

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев заявил, что утверждения генсека НАТО Йенса Столтенберга о намерении увеличить присутствие на востоке создают неблагоприятный фон для переговоров по гарантиям безопасности.
В МИД России отреагировали на заявления НАТО о планах увеличить присутствие на востоке
  • Legion-Media

«Подобные заявления генерального секретаря НАТО создают неблагоприятный фон для диалога по гарантиям безопасности», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зайцева, такие заявления подтверждают, что обычной практикой НАТО стало усиливать переговорную позицию военными потенциалами.

При этом он подчеркнул, что Россия никому не угрожает.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность наращивания вооружённых сил на востоке.

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